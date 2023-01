Faltan pocas horas para que se estrene la nueva temporada de ‘Amor y Fuego’ y se acaba de viralizar una transmisión EN VIVO de Gino Pesaressi, donde decidió responderle a ‘Peluchín’ y todo el raje en contra de él, por no haber triunfado como conductor de TV, afirmando que es una venganza porque es amigo de Kathy Sáenz.

Las habilidades de Gino Pesaressi en la conducción, fueron criticadas por más de un conductor de espectáculos, pero según aclaró el ojiverde, en el caso de Rodrigo González, tendría un trasfondo que sería daño colateral para el ‘ex guerrero’: “Peluchín me tiene mala leche porque soy muy amigo, de Kathy Sáenz y como ese pata odia a Kathy Sáenz, cada vez que tiene chance, me da a mí, creyendo que la va a herir a ella o que me importan sus comentarios”.

Sintiéndose en confianza y mientras disfrutaba un buen plato de su almuerzo, Gino Pesaressi intentó hacer lo mismo que le hacía ‘Peluchín’, desmerecer su trabajo y afirmó que nadie lo ve en el canal donde trabaja: “Me da igual ese hombre, que sea feliz, lo necesita, nadie ve Willax, solo él creo que lo ve, como en su ‘Instagram’ lo siguen, él cree que su ‘Instagram’ es la televisión nacional, pobrecito. Ni su mamá lo ve en Willax”.

