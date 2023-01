Adriana Quevedo recibió hace algunos meses en su set a Kurt Villavicencio como apoyo para que hable de farándula, luego ingresó Karla Tarazona y ahora ambos la dejan sin programa y estrenarán uno nuevo con Melissa Paredes en lugar de la exconductora de D’Mañana.

‘Sorpréndete’ es el programa que reemplazará a D’Mañana y que presentó oficialmente como conductora a Melissa Paredes, quien estuvo sin trabajo fijo luego de ser ampayada sacando los pies del plato con su bailarín del ‘El gran show’.

Uno de los detalles que jaló más la atención del público, es que Adriana Quevedo, estaría siendo reemplazada por Melissa Paredes, según Samuel Suárez, por el rating que representa tener a la exesposa del ‘Gato’ Cuba en su programa y la conductora que ya no estará en el proyecto, se pronunció por primera vez, con un emotivo video.

“A la gente no siempre le gustas y no siempre están felices por ti; y si te rodeas de personas que no están acostumbradas a tu éxito, se vuelven temerosas”, fue el mensaje con el que se sintió identificada Adriana Quevedo y que compartió en redes sociales, prendiendo la mecha a pocas horas del nuevo estreno.

TE PUEDE INTERESAR