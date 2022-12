La conductora Gisela Valcárcel ha generado polémica por decir que Papá Noel no existe frente a un grupo de niños durante una chocolatada en San Juan de Lurigancho. Y es que muchos, entre ellos Rodrigo González y Gigi Mitre, han criticado a la ‘señito’ por tomarse atribuciones que no le corresponden en la crianza de dichos menores.

“No lo puedo creer, yo de verdad pensé que era broma hasta que vi tus historias”, dijo Gigi Mitre al escuchar las declaraciones de Gisela Valcárcel. Por su parte, Rodrigo González advirtió a los televidentes que eviten que sus hijos escuchen de lo que iban a hablar, pues deseaba mantener la ilusión de los niños por la Navidad.

“¿Era necesario? (...) Voy a pedir ahora que los adultos -porque este es un programa para verlo toda la familia, porque si vas a hacer algo así, antes advierte, antes pregunta, antes mira-, la ‘Farisela’ se tomó una atribución, exacto, como si fuese la mamá. Ella con su cristianismo, ella puede celebrar, ella puede creer en lo que quiera, hacer la catequesis que quiera, salir, predicar la palabra, todo lo que tú quieras, lo que no tienes derecho es de matar la ilusión a los niños y decidir por los padres ajenos cómo quieran manejar esa ilusión con respecto a sus hijos, y todavía luego se burla porque a ella le parece muy divertido porque en aras de, como está usando la palabra de Dios para justificar la burrada que acaba de hacer, la licencia que se acaba de dar, matándole la ilusión a esos niños que fueron a verla, mientras ella, parada en el pasto que le pusieron ahí, improvisadamente, se atrevió -y ahora sí las familias que están viendo el show manéjenlo de una manera discreta, como ustedes vean conveniente- de hacer una infeliz afirmación”, dijo Rodrigo González.

“Gisela está en todo su derecho de criar a su hija, de repente quizá a sus nietas, como le dé la gana (...) es la ilusión ¿qué daño hace que un niño piense eso? ¿Qué daño hace que un niño piense que si le quitan el diente, el ratón le deja dinero? Es parte de la inocencia. Si bien es cierto usted tiene todo el derecho porque hay familias que se respeta y no es que ‘qué mal, cómo hace eso’, y quieren criar a su hijo diciendo la verdad, es válido, pero no que una extraña para los niños, porque ni siquiera es que los niños ven su programa porque obviamente no es un programa infantil, venga a decirles una supuesta gran verdad por ir en aras de la verdad”, señaló Gigi Mitre.

“¿Pero lo hace de insensible, de que está muy convencida de sus ideas y se zurra en el resto o de descerebrada, de qué lo hace?”, cuestionó Rodrigo González, mientras que Gigi Mitre recordó que Gisela Valcárcel no es la madre de esos niños para decidir.

“Tiene que respetar porque ella no es la mamá de todos esos niños y no sabe cómo los quieren criar, que un niño crea en Papá Noel no le hace daño a nadie, es parte de la ilusión”, comentó.

“El padre que quiere explicárselo a su niño, el padre que quiere explicarle de manera religiosa, lo hará en casa ¿pero tú quién eres para hacer eso en una reunión en la que la gente, los más necesitados están yendo a recibir algo de ti? ¿Es necesario que tengas que calcinarle los oídos así y tomarte atribuciones que nadie te ha dado, que ningún padre te ha dado? ¿Y luego te hagas la divertida con tu equipo de producción, manga de ayayeros todos que te ríen las gracias y te aplauden como focas? No, si yo fuera padre estaría indignado”, concluyó Peluchín.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR