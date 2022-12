Rodrigo González tomó unos minutos de su programa ‘Amor y Fuego’ para opinar sobre la actual crisis política que vive el país debido a las protestas de un sector de la población que pide adelantar las elecciones presidencial y del Congreso, tras el fallido golpe de Pedro Castillo.

El popular ‘Peluchín cuestionó que haya gente que aún le crea al profesor, quien intentó cerrar el Congreso, pero su estrategia no le funcionó.

“Intentó convertir este país en una dictadura, intentó sabotear todos los poderes de Estado, intentó hacer todo lo que renegó, lo que negó ser, y cuando le falló, te dice ‘no, me dieron algo de tomar, no recuerdo’” , dijo indignado. Recordemos que los abogados del expresidente dicen que Castillo fue intoxicado y que no cometió delito de rebelión al leer su mensaje a la Nación el pasado 7 de diciembre.

“¿Y todavía lo avalas? ¿después de haberle visto las orejas al lobo lo defiendes? ¿Eso es lo que quieres para ti y para tu país? las protestas se pueden dar, podemos pensar diferente, pero él ya no es más el presidente del este país y no lo va a ser, ¿entonces esto es protesta? esto no es protesta, eso es destrozar, es vandalismo, son enemigos de nuestro país”, agregó Rodrigo González este 13 de diciembre.

Finalmente, ‘Peluchín’ disparó contra aquellos falsos manifestantes que vienen cometiendo actos de vandalismo en diferentes partes del país, como el ataque a las sedes de Panamericana TV, América TV y un carro de radio Exitosa.

“Puedes conseguir un diálogo con la protesta, antes que destruir al país, antes que detener al inversión, antes que asustar el turismo, esto detiene, eso que están haciendo un grupo de gente que no representa a los 33 millones de peruanos. Esto es vandalismo, es delincuencia y no se puede permitir, yo espero que las autoridades hagan algo y tomen medidas enérgicas (...) debemos respetar a la gente que piensan diferente a nosotros pero ninguno debe avalar ese comportamiento”, sostuvo.

