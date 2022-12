Rodrigo González dio con palo a Ethel Pozo por su última dedicatoria a su esposo Julián Alexander , con quien cumplió 3 meses de matrimonio. La hija de Gisela Valcárcel publicó un extenso mensaje el pasado 10 de diciembre donde cuenta que el productor no quería hacer el tradicional baile de novios en la boda.

“Yo estaba dispuesta a no bailar y que fluyamos sin presiones, la idea era disfrutar nuestro matri. Pero en una conversa con mi mamá, un mes antes le conté que no tendríamos ese estrés del primer baile y me dijo: ‘¿No van a bailar? Por favor, háganlo’ . Y tú hermoso como siempre me dijiste, ‘sí ensayaré jajaja’ (gracias mi amor) Fue una sabia decisión porque amo ver este video y amo ver que hasta en eso somos cómplices. En las buenas, en las malas, en las peores y en los bailes frente al público. 3 meses de puro purito ”, escribió la hija de Gisela Valcárcel en Instagram.

Tanta miel de la conductora de TV provocó las burlas del popular ‘Peluchín’, quien lanzó una dura crítica:

“¿A ella no le han abrazado de chiquita, no? de todo se emociona, está ávida de amor, como un perrito abandonado de la calle que viene desesperado cuando lo llamas. La fariselita lo magnifica todo que se nota que no la han abrazado de chiquita” , sostuvo Rodrigo este 13 de diciembre.

Luego llamó ‘descerebrada’ a Ethel Pozo y dijo no creer en los mensajes que publica en sus redes sociales. Además, tildó de ‘figuretti’ a Julián Alexander Mujica:

“No creemos en estas dedicatorias que parecen echas por una descerebradita, ávida de amor, ávida de atención, ávida de magnificar cosas que deben ser naturales (...) Vendernos a tu novio, que todos hemos visto lo figuretti y chupacámara que es, revela que tú estas enamorada de un personaje que te estás montando en la cabeza porque nadie está viendo lo que tú”.

