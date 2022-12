¿No se habían reconciliado? Melissa Paredes y Ethel Pozo están más alejadas que nunca, así lo ha dejado evidenciado la modelo en una entrevista para el programa “Amor y Fuego”. La exesposa de Rodrigo Cuba no soportó los comentarios de su excompañera de “América Hoy” sobre su pareja Anthony Aranda y la tildó de machista.

En un adelanto del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, la actriz explotó contra la hija de Gisela Valcárcel, quién consideró como una mala idea llevar al “Activador” como su refuerzo en la final del reality de la “Señito”.

¿Qué le respondió Melissa Paredes a Ethel Pozo?

“¿Quién es ella para decir si es correcto o no?, ¿Es Dios?, ¿Quién es ella para juzgar? eso me parece fuera de lugar”, declaró Melissa Paredes en un inicio.

“(Ethel dice) ‘Ay me encantaría que aquí esté Óscar del Portal (periodista de América TV que fue acusado por infidelidad), me gustaría tener a todos’, pero a mí no porque soy mujer. Me parece un poco machista”, agregó.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre Anthony Aranda?

Ethel Pozo sostuvo que el jurado podría calificar con un puntaje bajo a Melissa como señal de desaprobación a su romance con Aranda.

“La pregunta es si será una buena jugada... estaba pensando y decía ‘a qué está jugando’... para mí va en contra. No hay forma de separar a la persona del baile. Para mí es una mala jugada. Es inevitable (no separar a la persona del baile)” , comentó.

“Yo no lo hubiera traído jamás, hubiera ido sola. Es inevitable que entre la vida personal, ¿por qué lo lleva a él y no a otro bailarín? Hay otros bailarines muy buenos. Inevitablemente quieren que nosotros recodemos eso. Ha llegado hasta allí sin el, ha podido brillar sola” , dijo indignada.