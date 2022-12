En medio de las protestas de un sector de la población, que exige adelanto de elecciones presidenciales, una manifestante tuvo un polémico comentario contra Juliana Oxenford , en plena transmisión EN VIVO al canal ATV.

La mujer, quien afirmaba que el expresidente Pedro Castillo estaba “ preso injustamente, secuestrado” , se mandó contra la periodista de ATV y cuestionó su credibilidad.

“Lo torturaron antes que lo metiera preso, esa fiscal cuánto está ganando, cuánto le pagó Keiko, esa señora no supera su dolor. Cuánto te pagan (Juliana Oxenford) para que tú apoyes a la derecha” , sostuvo

Juliana Oxenford no se quedó callada: “Jamás voy a avalar a un dictador, no importa cuánto me paguen, ese es un tema mío, no suyo, yo tengo una carrera” .

Luego, compartió el video en su cuenta de Twitter para demostrar que su espacio periodístico es democrático:

“Y la dejo expresarse, la dejo hablar por más que esté en desacuerdo con ella y condene lo que dice. Los programas en vivo nos exponemos a eso y, ella que defiende a un dictador, pudo hablar en un espacio democrático”, agregó en sus redes sociales.

Oxenford también marcó una diferencia entre los manifestantes y los “vándalos”.

“No puedes salir a marchar argumentando ser un “demócrata” y defender a un dictador. No puedes alzar la voz para que se reconozcan tus derechos mientras atentas contra derechos de otros. Una cosa es ser manifestante, otra ser vándalo”, escribió

