Sin pelos en la lengua. Gigi Mitre utilizó unos minutos de su programa para apoyar la evidente molestia de Ethel Pozo con que su madre, Gisela Valcárcel, esté siendo relacionada sentimentalmente con Facundo González. Y es que cabe señalar que la conductora de “América Hoy” ha dejado en claro su posición sobre que no le parece que su mamá se vincule con el chico reality.

“A Ethel no le gusta el chiste y yo sí la entiendo. A mí no me gustaría ver a mi mamá haciendo ese ridículo a ese nivel. Yo también la entiendo”, comenzó diciendo la presentadora de ‘Amor y Fuego’.

“¿Para Gisela? Es una niño. Gisela tiene 60 y él 30 y poco, sí es bastante. ¡Qué colágeno, ni que que colágeno!”, añadió la presentadora, mientras Rodrigo González decía que no eran muchos años de diferencia, dando otros ejemplos como Laura Bozo y Christian Zuárez o Johanna San Miguel y Stefano Salvini.

Sin embargo, Gigi invitó al popular ‘Peluchín’ a ponerse en los zapatos de las hijas de estos personajes de la farándula. “Ponte en el lugar de las hijas. ¿Quién va querer que su mamá esté con alguien 30 años menor? Él es 10 años menor que Ethel. No, ese chiste no me gusta. Sé que jala, pero no”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR