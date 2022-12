Magaly Medina se pronunció largo y tendido sobre el juicio que Lucho Cáceres le habría ganado por difamación agravada, por lo que tendría que pagarle S/ 70 mil soles y ser privada de su libertad por dos años. Sin embargo, la conductora se mostró bastante fastidiada y cansada de ser el blanco de las críticas y dijo que en sus 25 años de carrera televisiva no había demandado a ningún personaje de la farándula, pese a que ha recibido todo tipo de insultos y ataques.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV, la firme”, cuando la popular ‘Urraca’ se encontraba defendiéndose y aclarando puntos en presencia de su abogado Iván Paredes. No obstante, la periodista no pudo evitar quebrarse al momento de hablar sobre sus detractores.

“En mis 25 años de carrera he recibido golpes tras golpes y demanda tras demanda. Siempre dije:‘no voy a demandar’, porque es parte de lo que me he metido. Ahora me llega... No puede haber gentuza que ponga entre dicho mi calidad moral y profesional”, comenzó diciendo

En ese sentido, la figura de ATV le recordó al público televidente que estos ataques y denuncias también afectan a su familia. “¿Por qué tienen que mentir y asustar a mi público? Se preocupan, tengo una familia que también se preocupa, amigos (...) Hay que pararse y ponerse bien los pantalones, que los tengo bien puestos, mejor que muchos hombres. Tendremos que denunciar a todos”, agregó.

