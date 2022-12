Fuerte y claro. Luego de la noticia que evidenciaba a Lucho Cáceres como el ganador sobre una demanda que le impuso a Magaly Medina, mucho se especuló por lo que le tocaba a la ‘urraca’ que era pagar 70 mil soles y dos años de prisión suspendida y ella luego de un fin de semana de silencio, decidió hablar.

Los motivos por los que Magaly rajó de Lucho Cáceres, serían mera defensa ante los ataques del actor a su equipo periodístico que sucedía durante mucho tiempo: “Este lío con Lucho Cáceres viene desde hace muchos años. Yo como dueña de un programa y revista fui objeto de sus amenazas, de sus insultos a mis reporteros y si en algún momento le he respondido es porque él se lo merece”.

Magaly Medina aprovechó los primeros minutos de su programa para llamar desubicado a Lucho Cáceres y recordarle que el odio hacia ella, no debería desquitárselo con sus reporteros: “A tí no te puede gustar la prensa o la persona que dirige ese programa, pero tú no vas a ir a agredir e insultar a sus trabajadores, ahora que se metió conmigo y que me demandó, no me han dejado defenderme”.

