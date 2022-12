Luego de dos semanas llenas de memes y burlas a ‘Latina TV’, por transmitir solo la mitad de los partidos del mundial, Indecopi decidió pronunciarse y pretende imponer una fuerte multa al “Canal del mundial”, además de prohibirle seguir emitiendo publicidad del evento más grande de futbol.

Magaly Medina fue vocera del anuncio de ‘INDECOPI’, pero antes de explicar lo que tendría que asumir ‘Latina TV’, señaló que el canal debe estar lucrando con todo el rating que le deja el mundial de fútbol: “Era el tercer canal de la programación y ahora todos andan pendientes de los partidos y eso los beneficia y les da para hacer estas taradeses”.

“Indecopi ordena a latina no emitir más publicidad con el Mundial Qatar, tienen 10 días para demostrar que si publicidad no es engañosa y de demostrarse que sí es engañoso, se les impondrá una sanción de 700 UIT”, de esta forma Magaly Medina presentó la sanción que le pondrían a ‘Latina TV’, decisión celebrada por la ‘urraca’ quien fue parte de los que se burlaron del canal: “Lo tienen bien merecido por haber jugado con el público peruano, porque no todos tienen ‘Direc TV’”.

TE PUEDE INTERESAR