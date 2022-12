Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para referirse al juicio por difamación y calumnia que habría perdido contra Lucho Cáceres, por lo cual tendría que pagarle la suma de S/ 70 mil soles como reparación civil y cumplir una sentencia de dos años de pena privativa de la libertad suspendida.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ compartió un reflexivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró el gran apoyo que viene recibiendo por parte de sus seguidores.

“El Perú está contigo”, “Estamos contigo mi Magaly”, “Maga estamos todos contigo”, “Este pedante y Magaly le dijo sus verdades. Qué mal está la justicia peruana”, “Ahora cuando uno le dice sus verdades a otra, se sienten dolidos y hacen perder el tiempo al Poder Judicial”, “Dios está contigo”, fueron algunos de los comentarios de apoyo hacia la conductora.

Por su parte, la figura de ATV aseguró que no tiene nada que temer frente al actor peruano, y que no le prestará importancia a temas que no valen la pena. “Siempre camino sin mirar a los costados. No permito que nada distraiga mi atención de lo que realmente vale la pena. Gracias”, escribió en sus historias.

