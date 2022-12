No le gustó para nada. Ethel Pozo no pudo evitar ser consultada sobre los reincidentes coqueteos entre Gisela Valcárcel y Facundo González en las galas de “El Gran Show”. Y es que la conductora fue puesta en aprietos por sus compañeros de “América Hoy”, quienes la criticaron por no estar de acuerdo con que su madre rehaga su vida.

“No hay que olvidar que quien se descontroló fue la señora Gisela Valcárcel haciendo el gusano (...) Además, la gente en redes sociales está comentando que tú estabas molesta todo el programa, incómoda por el tema de Facundo ”, comenzó diciendo Edson Dávila.

“Yo estaba feliz, siempre tomo todo a la broma, pero a nadie le va a gustar que su mamá esté haciendo esas bromas. ¿A ustedes les gustaría? Juegos son juegos. No sé, no tienen un tío, un papá... Bueno, ya pues, eso sería festejar, que mi mamá encuentre a alguien maravilloso”, respondió Ethel rápidamente.

En ese instante, Janet Barboza también opinó al respecto y cuestionó a su compañera por rechazar los momentos que viven el chico reality y Gisela. “Dejen vivir a sus madres, no sean hijos tóxicos. Tú ya tienes tu vida hecha, tienes que dejarla que sea. Están siendo prejuiciosos con la edad”, sentenció.

Por último, Ethel Pozo, con el rostro completamente desencajado y evidentemente incómoda, comentó que ella sería la más feliz si es que ve a su madre nuevamente enamorada, pero no considera que lo de Facundo sea auténtico. “Yo voy a estar alegre el día que sea algo real y maravilloso para mi mamá”, finalizó diciendo.

