Magaly Medina aún no se pronuncia por el juicio que perdió por el delito de difamación y calumnia contra Lucho Cáceres. Por este motivo, la periodista fue sentenciada a dos años de pena privativa de la libertad suspendida y tendrá que pagar 70 mil soles de reparación civil.

Sin embargo, pocos recuerdan por qué el actor decidió demandar a la ‘Urraca’. Todo comenzó el 2 de julio del 2020, cuando Lucho Cáceres dijo que Magaly representa a los condenados incapaces de reincorporarse a la sociedad tras salir de la cárcel.

De acuerdo a Lucho Cáceres, la periodista incurrió otros delitos: “Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino por el contrario son transgredidos diariamente sin pudor alguno. Esto trae como consecuencia, más temprano que tarde, que el ex convicto recurra en comportamientos sancionados por la ley”, escribió en Facebook.

Qué respondió Magaly Medina

Horas después, Magaly Medina tuvo fuertes calificativos contra Lucho Cáceres, en la edición de ‘Magaly TV La Firme’, del 2 de julio de 2020. La periodista consideró que el actor la ‘atacó' en sus redes sociales.

“A veces ando desenterrando muertos, sin que le hayamos dicho algo, me ataca como bueno. El tiempo que estuve en la cárcel son momentos que atesoro en mi corazón, fueron momentos difíciles, pero el Perú entero estuvo conmigo, supe que tenía buenos amigos y un público que me seguía fielmente y cuando salí de la cárcel, me siguieron viendo con total fervor”, comenzó diciendo la periodista.

“Este ser habla de mi y me pone como ejemplo que no me he rehabilitado, que mis cambios no se evidencian (...) Era para hacerle un juicio, pero yo no pierdo mi tiempo en basura o escorias, no meto las manos al desagüe ”, agregó.

Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que la figura de ATV sostuvo que Cáceres estuvo inmerso en el mundo de las drogas.

“Dime tú, quiero que me contestes, ¿Tú ya estás rehabilitado de aquella cosa en la que te metiste y por la que nos diste un espectáculo patético? Contéstame, así como me dices de mi rehabilitación ante la Ley, yo te hablo de tu rehabilitación antes las drogas” , finalizó diciendo Medina.

En el 2021, la jueza Castillo Soltero abrió una investigación preliminar contra la figura de ATV. Según la demanda, “esas palabras ofendieron y afectan el derecho al honor y a la buena reputación del actor”.

