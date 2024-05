Desde ya hace algunas décadas, en todo el mundo, se celebra el Día Mundial de las Guerras de las Galaxias o mejor conocido como Star Wars Day. Con el hashtag #MayThe4thBeWithYou miles de fans celebran este día en redes sociales.

Millones de fans de esta zaga conmemoran este día como el día de la creación de la legendaria franquicia.

Según dicen los orígenes, el Star Wars Day se remonta allá por el año 1979 cuando en una publicación del diario británico London Evening News del 4 de mayo donde en una nota, los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su reciente puesto adquirido como primera ministra del país.

En el anunciado se logra ver: ‘’May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations’' , lo que dio lugar al juego de palabras entre ‘’May the Force be with you’' que quiere decir ‘’Que la fuerza te acompañe’'.

Sin embargo, fueron muchos años después, en 2011, cuando en un festival llamado Toronto Underground Cinema organizo un día de fiesta donde variadas empresas aprovecharon para ofrecer ofertas y descuentos en los productos de Star Wars.

Durante el día, se producen innumerables eventos en todo el mundo. Miles de fans se reúnen para disfrutar del universo de Star Wars.