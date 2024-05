¿Es seguro tener un ‘remember’ con tu ex? Descubre la mejor forma de olvidarlo

En el lenguaje actual de las relaciones amorosas, un ‘remember’ hace referencia a tener un reencuentro cercano con una expareja, en el que vuelven a compartir o convivir momentos de su romance. Este tipo de encuentros son comunes entre los jóvenes que quieren mantener conexiones sin tener algo serio.

Antonella Galli, psicoterapeuta, explicó en el programa Encendidos de RPP que las generaciones más jóvenes optan por estos ‘remembers’ debido a su preferencia por las “relaciones líquidas”, es decir que carecen de compromisos.

“Muchas veces pasa que los jóvenes no quieren compromisos, no quieren una relación en la que tengan que estar pendientes de contestar mensajes, contestar WhatsApp o escribirse. Muchos deciden terminar para no tener compromisos, pero quieren tener los ‘remembers’”, explicó Galli.

¿Los ‘remembers’ pueden ser peligrosos?

Según la psicoterapeuta, los ‘remembers’ pueden ser peligrosos, ya que pueden actuar como un “anzuelo” que podría llevar a una persona a reanudar una relación pasada bajo la ilusión de que todo ha mejorado. Este tipo de reencuentros puede crear expectativas poco realistas y generar más dolor emocional, especialmente para la persona que fue dejada.

“Cuando una relación termina, la persona que termina ya hizo su duelo y ya no tiene esa vinculación, pero al que le terminan le es mucho más difícil, pasa por un duelo en el que le cuesta desapegarse. Entonces, si le llega una llamada (del ex) y le dice para verse, la persona que todavía está sufriendo y aún no lo olvida va a decir que sí. Ahí hay mayor dolor”, agregó.

Es mejor alejarse

“Cuando uno ya termina una relación, debe tener cierta empatía por aquella persona con la que terminó. Si le sigues contactando o le escribes, sigues creando una falsa expectativa de que lo vas a perdonar o de que van a regresar”, señaló la especialista para RPP.

¿Cómo olvidar a tu ex?

Para olvidar a tu expareja y alejarse de la tentación de los ‘remembers’, Galli recomienda apoyarse en tres personas de confianza que puedan brindar apoyo emocional durante el duelo.

Planificar actividades con estos amigos y tomarse un descanso de las redes sociales también puede ser útil para evitar seguir el rastro de la expareja y facilitar el proceso de superación de la ruptura.





