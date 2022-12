Todo tiene sus límites y esta vez las protagonistas de un altercado fueron Tilsa Lozano y Maju Mantilla, quienes participaban del programa ‘En esta cocina mando yo’, donde demostrarían sus habilidades para la cocina, pero el ambiente cambió con un pequeño roce entre las dos.

A la ‘Ex Miss Perú’ no le gustó para nada ver cómo su contrincante, Tilsa Lozano, dejaba toda la cocina sucia mientras cocinaba y decidió reprocharle: “Tilsa no usó el basurero, para algo está el basurero y es para botar las cosas”, recordándole un poco de modales básicos, pero la ex del Loco Vargas, no lo tomó nada bien.

“A mí me dijeron que vine a cocinar, no a limpiar, ese es otro presupuesto”, fue como Tilsa Lozano calló a Maju Mantilla, quien se quedó sorprendida ante la respuesta de la ‘Ex Conejita’, quien estaba reforzada por su compañero de ‘El gran show’, Adolfo Aguilar.

TE PUEDE INTERESAR