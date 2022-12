Gisela Valcárcel aseguró el rating de la semifinal de ‘El gran show’, juntando a Ethel Pozo y Melissa Paredes, quienes rompieron su amistad tras el ampay de la ‘exmodelo’ con el ‘Activador’.

Como se sabe, Melissa Paredes desconoció la amistad de Ethel Pozo en televisión nacional, al mencionarle que ella no es de su círculo más cercano y que gracias a eso no sabía que la exmodelo ya había terminado su matrimonio con Rodrigo Cuba antes que la ampayen besando a su bailarín, pero todo parece haber quedado atrás y hasta con un abrazo de por medio.

Para Rodrigo González, el abrazo entre Melissa y Ethel solo fue parte del show: “Me he doblado de risa al ver estas hipócritas escenas”, y luego de acusar al programa de inventar situaciones, ‘Peluchín’ resaltó que en lugar de sentirse conmovido, no paró de reírse: “¿Soy mala persona porque no me conmuevo y me río? Eso está creado para que llores, pero yo me he partido llorando”.

