Sin pelos en la lengua. Rodrigo González no dudó en tomarse unos minutos de su programa para referirse al reencuentro inesperado entre Ethel Pozo y Melissa Paredes en la última edición de “El Gran Show”. Y es que el conductor de “Amor y Fuego” calificó de “malas, hipócritas y fariselescas” las imágenes de las examigas.

“¿Soy mala persona porque no me conmuevo y me río ? Por favor, dímelo. Yo veo eso y veo que está creado para que tú llores en casa. Me he partido de la risa de ver tan malas e hipócritas escenas”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Gigi Mite también opinó al respecto y señaló que hasta el fondo musical también habría estado pauteado. “La música, los efectos salieron de la nada, Melissa Paredes estaba llorando media hora antes de la secuencia. Por favor, claro que el show vende. Eso es más armado, ya sabían. Parece la final de Yo Soy. Eso es el sinónimo de hipocresía pero de la buena”, agregó.

Por otra parte, el popular ‘Peluchín’ señaló que la ‘Señito’ se habría dado cuenta del malestar de Ethel con dicha situación, y que por eso habría tomado la palabra en su programa.

“Comiendo anticuchos en el auto es la última imagen que tenía de ellas. Los anticuchos que le sacaron en tu programa y con lo que la destrozaron a la Melissa (...) ¿Qué fue eso? ¡Qué grado de hipócritas! Todo guionado, eso está pauteado. Me da risa porque la Gisela vio que la hija se iba cuesta abajo sin freno y al toque se puso la escena al hombro”, finalizó.

