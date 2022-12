Rodrigo González quedó sorprendido por las explosivas declaraciones de Sergio George contra Yahaira Plasencia , a quien criticó por no manejar su carrera musical con inteligencia, luego que ella confirmara su romance con el salsero Jair Mendoza.

“Yo no vendo chismes, ni escándalos (...) Estamos trabajando en un disco nuevo, y estamos a punto de terminar y aparecen cosas así. Lo que se construye con las manos, se destruye con los pies”, dijo indignado el productor musical.

Para Gigi Mitre, Sergio George habló como si estuviera celoso, “como un exnovio”; sin embargo, ‘Peluchín’ tuvo una opinión distinta:

“Yo creo que Yahaira le ha hecho pasar varias situaciones incómodas a Sergio George, es lo que yo creo, ejemplo lo de ‘la maletera’. Y es que Sergio George, más allá de darle el espaldarazo a Yahaira, ha invertido dinero, ha puesto de la suya”.

Rodrigo resaltó que pese a que el puertorriqueño tiene relación con grandes de la música como Thalía, Marc Anthony, Enrique Iglesias, “a la única persona que seguía Sergio George era a Yahaira”.

“Yo creo que le tuvo tanta confianza, le puso todas su balas, todas su fichas, toda la fe y toda la inversión, además de los problemas personales y lo difícil que ha sido controlar ese lado, creo que está buscándole las cosquillas y está viendo las cosas más graves porque es una manera de sacársela de encima, y no lo ha querido hacer cuando no le funcionado algo o cuando no ha dado el resultado esperado” , comentó.

Para ‘Peluchin’ Sergio George está aprovechando el escándalo del nuevo romance de la ‘reina del totó' para librarse de ella.

“Yo creo que estaba esperando el momento, así como cuando te tiene harta tu novio y le terminas con cualquier excusa, era lo que faltaba para que Sergio George diga ‘ahora es cuando, safo, me desligo, recupero mi inversión y adiós’”.

