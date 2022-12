El romance de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza sorprendió de mala manera al productor Sergio George, quien se mostró indignado por la forma en cómo está manejando su carrera la popular ‘Reina del Totó'.

El reconocido productor musical actualmente se encuentra en un festival de cine de Arabia Saudita y conversó con América HOY sobre el nuevo ‘escándalo’ de Yahaira:

“Era muy fácil si yo sabía de esto antes (…) eso es un poco complicado, esto es un negocio, uno está en constante evaluación”.

Sergio George se mostró mortificado porque la salsera comenzó a ser noticia solo por su romance con Jair Mendoza y no por su música, a puertas del lanzamiento de su nueva canción.

“Lo que no me gusta a mi es crear noticia por crear noticia. Yo vendo música, yo no vendo chismes, ni escándalos (...) Estamos trabajando en un disco nuevo, y estamos a punto de terminar y aparecen cosas así. Lo que se construye con las manos, se destruye con los pies”.

“No estoy diciendo que Yahaira sea bruta”

De otro lado el puertorriqueño comparó a Yahaira con otros artistas quienes sí saben usar la inteligencia para manejar su carrera musical:

“Son personas que saben manejar su carrera, y lo manejan de manera inteligente, paso por paso. Uno no puede llegar al estrellato siendo una persona bruta, tienes que usar tu mente, no estoy diciendo que Yahaira sea bruta, hay que usar tu inteligencia porque no es fácil, ahora que los medios de comunicación ha cambiando, hay tener mucho más cuidado que nunca”.

