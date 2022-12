Tras conocerse que Magaly Medina tendría que pagar 70 mil soles a Lucho Cáceres por reparación civil, otros personajes de la farándula que se han sentido ofendidos por la ‘Urraca’, han alzado su voz y amenazan con demandarla.

Una de estas figuras del espectáculo es el cómico Kike Suero, quien en un enlace EN VIVO en sus redes sociales, advirtió que evalúa enjuiciar a la periodista.

“Tiene que pagar 70 mil soles y puede ser que se vaya a cana. Falta mi denuncia. Ufff, ya ustedes saben, van a ver. Por chistosa, por hablar estupideces” , dijo el humorista luego que Lucho Cáceres ganara juicio a la ‘Urraca’. .

“A raíz del juicio de Lucho Cárceles, ahora los que Magaly ha insultado con gruesos calificativos se están animando a iniciar su proceso en busca de los 70 mil soles. Esto solo ocurre en Chollywood ”, comentó Samuel Suárez de Instárandula.

Como se recuerda, Kike Suero se la tiene jurada a Magaly desde que expuso su infidelidad frente a su pareja Vicky Torero, en una edición de ‘Magaly TV La Firme’.

Luego del ampay, el cómico le pidió matrimonio en París, pese a que todavía no está divorciado de su esposa Celicia, quien es madre de sus hijos mayores, provocando las burlas de la periodista.

“Esa tipa critica todo si no, ¿de dónde come? Critica todos los matrimonios, todos los romances, etc. Como es infeliz, no soporta ver a las personas vivir una vida plena, claro que hay altas y bajas en toda relación, pero lo importante es que al final del día nos reímos y caminamos juntos, es una muestra clara que esa mujer puede tener plata, pero es tan pobre e infeliz que le choca”, señaló,

