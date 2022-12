Se encienden las alarmas. Yahaira Plasencia se encuentra en el ojo de la tormenta pública luego de oficializar su romance con el cantante Jair Mendoza, esto tras ser ampayados por las cámaras del programa de Magaly Medina disfrutando de las playas de Punta Cana.

Y es que tras la confirmación de esta relación, el productor Sergio George salió al frente y decidió mantener su distancia con la salsera. Incluso, hasta la dejó de seguir en redes sociales.

Frente a ello, Gigi Mitre compartió sus “teorías” ante las actitudes del productor estadounidense, quien le dio con palo a la salsera por no tener suficiente “inteligencia” para manejar su carrera musical y sus temas mediáticos.

“Hay muchos artistas que quedan con sus manager que ya pueden tener la relación que quieras, no te van a impedir, pero piden que te cuides para que no trascienda, que se haga público... No digas que tienes pareja, fue un acuerdo verbal de ellos dos o quizás esté escrito”, comenzó diciendo la conductora de “Amor y Fuego”.

Finalmente, la presentadora dio otra teoría que Sergio podría estar celoso de Yahaira por su nuevo romance con Jair. “Podría ser que Sergio George esté celoso, para dejarla de seguir, me pareció como exagerado su reacción, tampoco está haciendo un delito, son dos personas solteras (...) A mí me suena raro porque justo cuando iba a lanzar su canción, justo” , señaló.

