Nadie lo conoce más que su madre. Montserrat Bernabeu, no pudo ser ajena a la ‘Music Session #53′ de ‘Bizarap’ y ‘Shakira’, donde dejaron por los suelos a su hijo y su nueva pareja, Clara Chía, quienes actualmente son motivos de tendencia mundial.

La mamá del futbolista no fue directa al jalarle las orejas a su hijo, por lo que hizo, sin embargo, dejó clara su posición, al apoyar un comentario en contra de su hijo: “Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”, fue el eufórico comentario que la ex suegra de ‘Shakira’ apoyó con un like.

Los cibernautas en Twitter, estuvieron pendientes de lo que hacía la mamá de Gerard Piqué y evidenciaron que la española, también le dio un like a la canción de Bizarap con Shakira, dejando en claro que estaría de acuerdo con la madre de sus nietos.

Los Likes de la mamá de Piqué | Imagen captura Twitter

