Se anunció y en cuestión de tres minutos con treinta y siete segundos, Shakira hizo su descargo de la mejor forma que sabe hacerlo, cantando y de la mano de ‘Bizarap’, quien anteriormente ayudó a ‘Residente’ a destruir a ‘J Balvin’.

Más de 2 millones de vistas en menos de 20 minutos es el resultado de la anunciada colaboración y descargo de ‘Shakira’ en contra de su exesposo, el futbolista Gerard Piqué, quien la reemplazó por la joven Clara Chía, a quien también le cayó su palo por parte de la colombiana, quien con estrofas, desenmascaró a la parejita.

Una de las partes más impactantes de la reciente canción, fue cuando Shakira afirmó que su exesposo, se mostraba raro en la relación, para luego cambiarla por alguien menor que ella: “Yo no sé ni qué pasó, estás tan raro, no te distingo, yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un twingo”.

Las deudas de impuestos y la presión mediática que causó la ruptura de Gerard Piqué y Shakira, también fue tocada en la canción que hizo con ‘Bizarap’, afirmando que no le hizo daño: “Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura”.

