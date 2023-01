La cantante Shakira y Gerard Piqué siguen siendo tendencia en las redes sociales a meses de su separación, la cual fue confirmada por ambos en junio del año pasado. Ambos son blanco de la prensa, no solo por las informaciones sobre Clara Chía Martí, sino por las producciones musicales de la colombiana.

A los temas “Te felicito” que grabó con Rauw Alejandro; y “Monotonía” con Ozuna, ahora se suma una nueva canción con nada menos que el argentino Bizarrap y que contemplaría las letras: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

Las redes sociales estallaron tras el anuncio de Bizarrap de que este miércoles se lanzaría la “BZRP Music Session #53″. Ante ellos los seguidores de la barranquillera y el rapero están a la expectativa del tema que muchos aseguran será un éxito.

Shakira declaró en una reciente entrevista con un medio de comunicación que “me siento más creativa en estos días, cuando entro al estudio de grabación”. Por los que los fanáticos tanto de la colombiana como de su x pareja, Gerard Piqué, aseguran que la nueva canción de Shakira sería otra indirecta para el exfutbolista y empresario español.

Los seguidores de la cantante también vienen circulando en redes sociales la posible letra del nuevo tema: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande. Por eso estás con una igualita que tú. Oh-oh, oh-oh. Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”.

A comienzos de año, Shakira publicó un emotivo mensaje, en el que resaltó que aunque continúan abiertas sus heridas el 2023 “el tiempo tiene manos de cirujano”.

Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano... pic.twitter.com/kUBhGj2cUD — Shakira (@shakira) January 1, 2023