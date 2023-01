El Flaco Granda, fue el encargado de sacarle las declaraciones a Yaco Eskenazi, quien contó cómo fue su infancia y su camino para llegar a la fama, pero también comentó cómo es su actual relación con Natalie Vértiz y lo que le molesta de ella.

La revelación se dio cuando el ‘Flaco Granda’, le preguntó a Yaco Eskenazi si sabía bailar, a lo que el ‘ex chico reality’, confesó que sí, pero los bailes de su época de joven, porque los modernos prefiere evitarlos: “Por ejemplo esos bailes de TikTok, me meto un tiro si hago TikTok, Natalie me tiene huevón, me rehúso, imagínate”, de esta forma Yaco rechazó colaborar con su esposa en sus videos.

Pese a su pasado lleno de payasadas en ‘Esto es Guerra’, el popular ‘Capitán Histórico’, confesó sentir vergüenza de hacer ese tipo de bailes, “Es raro porque en ‘Esto es Guerra’ había bailetón, yo lo hacía divertidísimo, porque me la creía, no es que bailaba, yo hacía chiste, pero el TikTok, me da vergüenza, me siento taradísimo con el TikTok”.

