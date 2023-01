Natalie Vértiz ‘obligó’ a Yaco Eskenazi a grabar el trend de moda de TikTok y el resultado sorprendió a más de uno. La modelo se animó a grabar el video ‘cinco cosas que no te gustan de mí' con su esposo, pero nunca imaginó que él se sincerara tanto.

“No, no, no, ahorita no estoy de humor”, se le escucha decir a Yaco. Natalie insistió y lo convenció de decir solo tres cosas que no le gustan de ella.

“Primero, que me obligas a hacer cosas que no quiero para TikTok... segundo, que eres muy impuntual” , dijo Yaco, hasta ser interrumpido por su esposa.

Luego de unos segundos, Yaco agregó que la tercera cosa que no le gusta de la madre de sus hijos es que “es muy mandona” .

“Quéeee, qué mentiroso” , contestó molesta Natalie.

Natalie confiesa las tres cosas que no le gustan de Yaco

En su turno, Natalie Vértiz confesó las tres cosas que no le gustan de Yaco.

“Primero que te encanta jugar FIFA todo el día, podría acabarse el mundo y tú sigues allí. Segundo, que prendes todas las luces en la noche cuando quiero intentar ponerme en modo zen ”, sostuvo. Sin embargo, no supo precisar una tercera característica de su esposo que no le gusta.

TE PUEDE INTERESAR