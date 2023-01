Karla Tarazona dio una reveladora entrevista a Lady Guillén en el programa ‘Dilo Fuerte’. La presentadora de contó su verdad tras su escandalosa separación con el empresario Rafael Fernández, en agosto del 2022.

Sin embargo, Karla no estuvo sola: ella estuvo acompañada de su amiga íntima Maricarmen Miasta Vargas , quien también trabaja como su asistente, nana, community manager y representante. La trabajadora rompió su silencio y decidió responder a las acusaciones del ‘Rey de los Huevos’.

Como se recuerda, el exesposo de Karla Tarazona prácticamente culpó a la niñera por haber influido en el fracaso de su matrimonio, considerándola la tercera en discordia.

“Muchas personas me dijeron ‘por qué no te defiendes, por qué no hablas’... yo no soy la de las cámaras, no tengo que justificarme con gente que no me conoce, la gente que me conoce sabe de mis sentimientos, ante todo está la lealtad y la amistad. Fue muy difícil, muy doloroso, que me escriba gente, que me llame gente preguntándome ¿qué pasó? ¿por qué hablan asi?”, comenzó diciendo Maricarmen.

Karla sufría mucho, según su asistente

Maricarmen habló de la última relación que mantuvo con Karla Tarazona con el empresario Rafael Fernández, de quien no mencionan su nombre por temor a alguna demanda judicial.

“Cuando las personas están fuera de una relación ven las cosas más claras y es entendible que, en ciertos momentos, Karla que compartía una relación no veía las cosas que otras personas cercanas veíamos. Mucho (la vi sufrir), la vi llorar, suplicar, rogar, momentos muy complicados. Si quieres a una persona como la quiero yo a ella y a mis sobrinos, entonces cómo me pides que yo me mantenga al margen ”, increpó.

Asimismo, le mandó su chiquita al ‘Huevero’, quien se presentó ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ tras su separación, intentando limpiar su imagen. Maricarmen no pudo contener las lágrimas:

“Sé lo que ella siente, sé como ha sufrido, sé que le duelen las cosas. Me siguen criticando en todas sus relaciones, que yo era ‘la mala’, que yo era la ‘mala influencia’, pero si quieres a alguien no puedes permitir que a ese alguien le hagan daño y tan impunemente, que en cámaras se vendan como una persona que no son”.

Quién es Maricarmen en la vida de Karla Tarazona

Karla Tarazona contó que Maricarmen trabaja con ella desde hace 9 años y es importante en la vida de su último hijo Valentino, a quien ayudó a criar desde su nacimiento.

“Algunos la quieren matar, ahorcar, desterrar, pero Maricarmen es una persona importante, no solo para mi, sino para Valentino porque ella pasó el proceso de separación Christian y ella estuvo allí para mí (..) cuando nació Valentino yo pasé una época muy complicada emocionalmente y sumado a eso que mi hijo fue un niño sietemesino, entonces vivíamos 6 meses en la clínica nebulizándolo porque sus pulmones no habían desarrollando bien”.

