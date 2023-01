Una amistad de muchos años, conlleva conocer los secretos de tu mejor amigo y esto puede jugar en contra cuando juegan a ‘5 cosas que no me gustan de ti’, ya que ambos terminaron picándose y revelando más de la cuenta.

Luego de que Andrés Hurtado, revelara un problema de disfunción eréctil por parte de Manolo Rojas, el comediante no se quedó con los crespos hechos y decidió contraatacar, recordándole su pasado al conductor de TV: “Te olvidaste que te di dinero para tu balón de gas, no te acuerdas, me dijiste, hermano, no tengo ni para comer frejoles”.

Al escucharlo, Andrés Hurtado pidió que corten la grabación de inmediato, pero no fue el primero golpe bajo que se dieron durante el video, ya que Manolo Rojas le recordó a su amigo su pasado como ‘Chibolín’, reclamándole por avergonzarse del personaje que le dio la fama.

