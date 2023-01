No vale picarse. Andrés Hurtado y Manolo Rojas, decidieron realizar un divertido reto de TikTok, donde entre bromas y bromas, soltaron algunos trapitos sucios que se conocen entre ellos, debido a su larga amistad que, pese a los años, sigue siendo estable.

El divertido reto, consistía en revelar cinco cosas que no le gustaba a uno del otro y el que empezó fue Manolo Rojas, quien aseguró que no le gustaba de Andrés Hurtado que se crea millonario cuando no tenía un yate, la respuesta del papá de Jossety, fue inmediata, añadiendo que no le gustaba que su amigo sea pobre.

Luego de que Manolo Rojas, confesara que no le gustaba que Andrés Hurtado se avergüence de ser ‘Chibolín’, la mecha se prendió, logrando que el conductor de ‘Sábado con Andrés’, revele un secreto que, al parecer, se habían contado en la confidencialidad de amigos que tienen: “No me gusta que las mujeres se quejen de ti que cuando haces el amor ya no se te pare”, dejando sin palabras al comediante.

