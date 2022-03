¡No se calló nada! Manolo Rojas sorprendió a propios y extraños al revelar que Andrés Hurtado aún no ha donado por completo los 2 mil dólares a favor de Monique Pardo, quien se encuentra delicada de salud y motivo por el cual realizarán un evento solidario.

Y es que frente a ello, el cómico reconoció que el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” si es caritativo, pero confirmó que lo que ha donado no es el monto dicho en su programa, sin una inicial.

“Andrés Hurtado ha colaborado, pero falta ahí, ha dado una inicial no más, así que esperamos que el señor Andrés Hurtado complete lo que de su boca ha salido. A él nadie lo obligó a decir esa cantidad”, comenzó diciendo Rojas.

En ese sentido, el popular cómico no tuvo reparos en retar a Andrés Hurtado. “El señor recién ha dado una pequeña inicial, espero que le de a Monique, porque yo sé que es muy generoso, pero que no diga así porque me hace quedar mal (...) Lo reto a que usted dé esa cantidad que usted mismo habló. No pues, va pensar que le estoy robando. Se te quiere Andrés, pero cumple”.

Andrés Hurtado molesto con Manolo Rojas

Recordemos que Andrés Hurtado aseguró que le entregó 2000 mil dólares a Manolo Rojas para el evento caritativo. Sin embargo, aprovechó para quejarse públicamente pues el donó casi todo el dinero y no aparece ni en el banner.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO