¡Sin miedo a nada! Rodrigo González no se calló nada y se refirió a la reciente pelea EN VIVO que tuvieron Mauri Stern y Adolfo Aguilar durante el programa “Yo Soy”. Y es que el conductor de Latina TV no se quedó callado cuando el jurado mexicano criticó sus bailes y se defendió, asegurando que puede realizar cualquier movimiento en el espacio que conduce.

Tras ver estas imágenes, el popular ’Peluchín’ hasta comparó esta situación con lo vivido en los Premios Oscar entre Will Smith y Chris Rock. “Ya me deja como en el Oscar si es verdad o montado. Si Adolfo es el presentador y estima bailar para hacer su papel, el jurado no pude decirle qué tiene que hacer”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el presentador de Willax TV tildó de “desubicado” a Mauri Stern, asegurando que no tiene por qué decirle a Adolfo Aguilar lo que tiene que hacer. “Que desubicado este. Ahí tiene que llegar a mosca muerta a robar cámaras... Ve atrás de cámaras que es el mejor lugar que te han encontrado. Lo puso en su lugar, un desubicado. Me parece una falta de respeto”.

Por su parte, Gigi Mitre también aplaudió la reacción de Adolfo Aguilar al escuchar lo que le dijo al mexicano durante el último programa de “Yo Soy”. “Lo puso en su lugar. Además a ninguno distrajo, solo a él. Bien Adolfo. Yo creo que al principio fue chiste y se le fue de las manos a Mauri”.

