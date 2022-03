¡Fuerte y claro! Néstor Villanueva se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber sido ampayado con Toño Rodríguez, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Toñizonte’, luego de que el programa “Amor y Fuego” lo captara hace algunos días en situaciones un tanto comprometedoras con la bailarina Sofía Cavero.

Y es que recordemos que recientemente el cantante de cumbia aseguró en “En boca de todos” que tenía planes de recuperar su familia con Florcita Polo. “Yo sí creo que falta sentarnos y conversar las cosas como son. En una relación ambas partes tienen que poner de su parte, y cuando uno quiere sacar adelante su familia, se conversa, y si han habido errores, se conversa y se pueden superar en familia”, dijo.

Sin embargo, tras los ampays que difundieron sobre él; Néstor decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para revelar que se desconectará de las redes para que no lo vinculen con nadie. “He decidido estar incomunicado, veo que quieren vincularme con todo el mundo. Mejor estar solo, para evitar especulaciones”, escribió.

¿Néstor le envía mensaje a Florcita?

No obstante, todo no quedó ahí, ya que el exyerno de Susy Díaz sorprendió a todos sus seguidores al publicar una peculiar imagen con un particular mensaje que estaría dirigido a Flor Polo Díaz.

“Tengan cuidado con ese pensamiento que todo el mundo es reemplazable, hay personas que uno no encuentra dos veces en la vida”, dice la imagen.

