¡Totalmente arrepentido! El famoso actor Will Smith decidió utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre la bofetada que le propició a Chris Rock durante la 94ª edición de los Premios Oscar, por una pesada broma que le habría jugado a su esposa Jada Pinkett.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista de Hollywood aceptó su error y señaló que la violencia hacia su colega no está justificada, pero que sí le tocó que haya bromeado con la salud de su pareja.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado médico de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, se comienza leyendo en el comunicado.

“Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, agregó.

En ese sentido, Will Smith no tuvo reparo en disculparse con todos sus fanáticos por haber reaccionado de una manera tan impulsiva en un evento tan importante.

“También me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del espectáculo, a todos los asistentes y a todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría pedir disculpas a la familia Williams y a mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros”, finalizó.

