¡Se encienden las alarmas! Pamela Franco sorprendió a todo el público televidente al presentarse en el programa “En boca de todos”, donde no dudó en contar su verdad tras las polémicas declaraciones de Isabel Acevedo sobre Christian Domínguez.

Y es que la integrante de Puro Sentimiento aprovechó justificar la ausencia del cantante en el cumpleaños de su hijo Valentino, fruto de su relación con Karla Tarazona, de quien aseguró no los invitó a la gran fiesta que organizó para su pequeño.

Por otra parte, la cantante peruana aseguró que su plan nunca fue cambiar al popular ‘wachimán’. Además, señaló que su felicidad no gira entorno a las acciones de Domínguez.

“A Christian Domínguez no lo voy a cambiar yo, ni nadie, él va a cambiar o ha cambiado porque quiere cambiar. Uno ya es grande sabe lo que tiene y lo que quiere. Los tres años yo lo tomo como broma, chiste y me gusta porque tampoco me voy a traumar pensando que a los tres años va cambiar algo”, expresó.

“Yo vivo mi día a día como tengo que vivirlo y él sabe que lo amo con todo mi corazón, valoro lo que hace y lo que es, pero mi felicidad no gira entorno a Christian, mi felicidad primero porque yo me amo mucho, amo mi hija y amo a mi familia... Todo el mundo dice que los tres años, pero discúlpenme, el mundo no se acaba”, agregó.

Pamela Franco: "Mi felicidad no gira alrededor de Christian" https://www.americatv.com.pe/noticias/

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO