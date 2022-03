¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González y Gigi Mitre no se callaron nada y cuestionaron la reciente denuncia que realizó Mónica Cabrejos durante una entrevista con Beto Ortiz, donde confesó haber sido víctima de violencia sexual por parte de un “amigo” suyo.

Y es que para los conductores de “Amor y Fuego”, les resulta un tanto “extraño” que la periodista justo haya dado esta revelación a nivel nacional, cuando viene promocionando el lanzamiento de su libro ‘Mujer Pública’.

“Ella sabe cómo fueron específicamente las cosas, lo que si me parece raro, incluyéndome a mi que soy mujer, es que lo haga público justo cuando va a lanzar su libro. Entonces eso hace que muchos digan por qué no lo hizo antes, por qué se aprovecha de ese momento, porque al día siguiente sube una foto a sus redes sociales de ese día, como si nada hubiera pasado”, comenzó diciendo la presentadora.

En ese sentido, el popular ’Peluchín’ cuestionó a Cabrejos por no haber dicho el nombre de su presunto agresor, para así evitar que otras mujeres pasen por lo mismo.

“¿Una desgracia como esa como estrategia publicitaria? No es momento de hablar de una cosa así para lanzar un libro. Si tú de verdad estás segura de que te han violentado y sabes quién es, entonces qué haces hablando con pseudónimos y no denuncias con nombre y apellido... Si esa persona es un peligro porque te ha hecho eso, di quién es para que otras mujeres no pasen por la misma situación que tú, esa sería una verdadera denuncia”, agregó.

“Es una situación atípica, pero la manera en la que lo ha manejado, cómo responde a los cuestionamientos, cómo una persona con el carácter que tiene la Cabrejos, empoderada como se vende, los galones que se cuelga... ¿Dónde está eso? Me parece inconsecuente”, finalizó diciendo González.

