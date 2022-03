¡Fuertes declaraciones! Mónica Cabrejos sorprendió a propios y extraños al presentarse en el programa de Beto Ortiz para confesar que fue víctima de abuso en plena pandemia hace más de un año.

Y es que la periodista señaló que su agresor fue “amigo” al que conocía desde hace más de 24 años, incluso, era íntimo de una de sus exparejas. “Me invitó a pasar mi cumpleaños en una casa en Asia. Es un periodista deportivo”, contó visiblemente afectada y con el rostro desencajado.

“Pensé que callada iba a ser cómplice, no solo de quien me lo hizo a mi, sino de todas las violaciones que se dan día a día en el país. Creo que la única manera de sanar, es decirlo, independientemente de que tú que me estás viendo, me creas o no, sentí la necesidad de decirlo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la también conductora de TV comentó que a pesar de haber denunciado dicho acto de terror, viene recibiendo innumerables críticas por parte de los cibernautas.

“Desde que me pasó he recibido dudas y cuestionamientos si yo tenía la responsabilidad, que si lo provoqué o si estoy segura que ocurrió, como si una mujer a mi edad no podría estar segura de lo que pasó. Tengo la edad de saber elegir con quién quiero acostarme y con quién no”, agregó Mónica, que en su nuevo libro ‘Mujer pública’, narra todo lo que sufrió a manos de una persona de su total confianza.

En dicho libro cuenta con qué droga fue dopada para ser víctima de tan terrible abuso. “En Perú, violar es lo más fácil que puede existir, más asequible y barato. Probar una violación en una mujer adulto es lo más difícil, no basta con que yo lo diga. ‘Viola fácil’ es una droga que no deja rastro, se metaboliza en menos de 12 horas, es decir, que cuando te despiertas de la violación ya no hay droga en tu cuerpo y no tienes cómo probarlo”, finalizó diciendo para Willax TV.

