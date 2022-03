La bailarina Sofia Cavero se convirtió de un momento a otro en la protagonista de todos los portales de prensa rosa en el país tras ser ampayada en una situación comprometedora con Néstor Villanueva, aún esposo de Florcita Polo Díaz.

Tras la revelación de dichas imágenes, surgieron una serie de especulaciones. Por eso motivo, la artista decidió contar su verdad a un diario local donde negó que sea una mujer transexual como se viene especulando en las redes sociales.

“Me incomoda porque me están atacando demasiado, el bullying con esto, yo normal, porque siempre he sido paradora en mis cosas, pero ya incomoda esta situación, tengo que aclarar que soy mujer. Me estresa que hablen así, no tienen pruebas y hablan y hablan y no me parece”, señaló para La República.

En esa línea, la actriz de cine para adultos, Sofía Cavero aseguró que estos comentarios malintencionados no solo la están lastimando a ella, sino que Néstor Villanueva viene siendo atacado tras la difusión del ampay de “Amor y Fuego”.

“Quiero declarar que soy mujer porque le dejo mal a Néstor y también a Flor y a todo mundo, porque te imaginas que dicen ‘Néstor brindado con un travesti’ y ‘Un travesti conversando con Néstor’ ósea se ve mal, lo van a tildar de otra cosa, sus hijos pueden ser afectados. No me gusta que me estén diciendo que esto que lo otro, no me gusta”, agregó.

