Néstor Villanueva, aún esposo de Florcita Polo, aún no se ha pronunciado por su escandaloso ampay con una bailarina identificada como Sofía Cavero. En el video difundido por “Amor y Fuego”, captadas durante la madrugada del martes 22 de marzo, se puede ver que ambos estaban en la parte posterior de la camioneta del cantante, tomando varias botellas de alcohol.

Ahora, el programa de espectáculos reveló que la bailarina ha trabajado como actriz de películas para adultos.

“No tengo para qué ocultarlo, pero no es a lo que yo me dedico, es un extra, no es algo en que yo estaba interesada en surgir (...) solo grabé 2 videos”; comentó la bailarina en el programa ‘Amor y Fuego’.

“Hace tiempo, en un momento, accedí a un contrato, fue algo que me llamó la atención, (...) acepté porque me pagaron”; agregó.

¿Qué dijo Florcita al enterarse sobre los antecedentes de la bailarina de Néstor?

El programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre también se contactó con Florcita Polo, hija de Susy Diaz y el fallecido compositor Augusto Polo Campos.

La influencer ahora está decidida a pedir el divorcio para separarse oficialmente del cantante de cumbia.

“Esa chica es actriz porno, ¿vas a dejar que tus hijos suban al ‘auto rana’?”, le preguntó el reportero. “Prefiero no comentar nada, lo dejo en manos de mis abogados (...) el siguiente paso es el divorcio”, comentó.

Florcita Polo sobre bailarina de Nestor

