Florcita Polo estaba a punto de perdonar a Néstor Villanueva, pero al ver su reciente ampay con una voluptuosa bailarina, la hija de Susy Díaz prefiere firmar los papeles de divorcio y separarse de manera definitiva.

La hija de la exvedette reaccionó al ver las imágenes en el programa ‘Amor y Fuego’.

“Lo que él haga a mi me tiene sin cuidado, ya no tengo absolutamente nada que ver con él. Somos padres y punto. Prefiero no hablar de ese tema. Yo ya tengo tres meses separada y no tengo nada que ver con el padre de mis hijos”, dijo Florcita Polo.

Por su parte, Susy Díaz dijo que Néstor intentó “recuperar” su matrimonio, hace tan solo unas semanas.

“Él venía a rogarle (...) con esta imagen, peor, Florcita ya no va a volver, más bien va a presentar la demanda de divorcio por mutuo acuerdo. Que no se queje cuando Flor quiera rehacer su vida también”; agregó.

La bailarina con la que fue ampayado Néstor Villanueva se llama Sofía Cavero y en comunicación con el programa ‘Amor y Fuego’ dijo que solo tenía una amistad con el esposo de Flor Polo.

Florcita Polo REACCIONA A AMPAY

