Susy Díaz contó detalles inéditos de una de las peleas más fuertes que tuvieron Néstor Villanueva y Florcita Polo, y fue uno de los tantos factores de la separación definitiva.

El cantante de cumbia tiene hasta ahora dos ampays en situaciones cariñosas: uno en Chancay, en diciembre del 2021, junto a una jovencita que terminó siendo menor de edad; y el segundo ampay fue esta semana con una bailarina que trabajó como actriz de películas para adultos.

¿Qué más pasó con Néstor y Florcita?

“Mi nieto me dijo algo que no me gustó (...) no tiene nada que ver con infidelidad”, comentó Susy Díaz en entrevista al programa ‘Amor y Fuego’, el último miércoles.

Y aunque al principio no quiso contarlo en televisión, ante la insistencia de Rodrigo González y Gigi Mitre, la exvedette terminó contando todo.

“Todo empezó con la perra Bellota, a Néstor no le gustan los perros”; comenzó diciendo.

“Me dicen que lo puso a elegir. (Le dijo a Florcita) ‘escoge entre el perro o yo’ y Flor eligió al perro”; reveló Susy Díaz.

El perro, que en realidad es perra, es una schnauzer de nombre ‘Bellota’, de 1 año de edad. Aunque Florcita Polo prefirió a la mascota, al final Susy Díaz se la llevó a su casa.

“El perro al final se quedó conmigo. Esa perra schnauzer es bien loca... Me ha destrozado los cojines, me está rompiendo todos los muebles”, comentó.

Tras esta pelea, se desataron los malentendidos entre Florcita y Néstor y vinieron los ampays. Luego, la hija de Susy Díaz dejó el departamento de Miraflores, donde vivía con el padre de sus hijos, y ahora alquiló un casa en Salamanca, Ate Vitarte.

“Ella no se quiso mudar conmigo porque yo siempre la controlo, que dónde estás, que a qué hora vienes, yo le controlaba bastante”, agregó la excongresista.

