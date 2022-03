Este sábado 26 de marzo de 2022, el conductor Andrés Hurtado reapareció EN VIVO en su programa “Porque hoy es sábado con Andrés” luego de sus espectaculares vacaciones en Turquía, donde estuvo acompañado de sus hijas influencers Josetty y Génnesis Hurtado.

Durante el magazine, el presentador promocionó un evento solidario que está organizando para ayudar a Monique Pardo, quien se encuentra delicada de salud.

Andrés Hurtado aseguró que le entregó 2000 mil dólares a Manolo Rojas para el evento caritativo. Sin embargo, aprovechó para quejarse públicamente pues el donó casi todo el dinero y no aparece ni en el banner.

“Monique está pasando por momentos difíciles, es una abuelita. ¡Cómo no ayudarla! Todos los artistas se van a juntar el 30 de marzo. Todos las figuras principales aparecen en grande (en el banner), pero Ernesto Pimentel sale chiquitito. Yo he puesto toda la plata y no estoy ni atrás”, expresó en un inicio.

“Monique, por si acaso, le di 2.000 dólares a Manolo Rojas y no ha puesto el logo de mi programa ni acá atrás”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR