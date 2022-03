La cubana Dalia Durán se pronunció sobre las críticas que recibió de parte de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes aseguraron que la cubana no estaría muy contenta de vivir en Comas, lugar a donde se mudó tras ser desalojada de su hogar en Magdalena por no poder costear la renta.

El conductor del programa “Amor y Fuego” cuestionó a la extranjera por mostrarse descontenta en su actual vivienda ubicada en Trapiche, añadiendo que lo más importante es tener una casa donde dormir.

“Es la casa que le han conseguido... ¿Qué cosa quiere, casa en La Planicie?”, criticó “Peluchín”.

Por ello, la expareja de John Kelvin, quien acaba de comenzar a trabajar en una cevichería de La Victoria, decidió defenderse de los cuestionamientos y negó estar disconforme de vivir en Lima Norte.

“Muchos dicen ‘ella no quiere vivir en Comas’ y no es así, que no olviden que vengo de Cuba y la situación no es bonita. Mi familia no me ha dado lujos, pero tampoco me ha faltado nada”, manifestó para Trome.

“Vivir en Comas no me afecta, estoy muy feliz con mis hijos, agradezco mucho tener un techo y un plato de comida. Mis hijos están con salud igual que yo, están estudiando y el resto me tiene sin cuidado”, agregó.

