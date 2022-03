Gigi Mitre, conductora de ‘Amor y Fuego’, envió un duro mensaje a Dalia Durán, quien ha aparecido en varios programas de televisión pidiendo ayuda para sostener a sus cuatro hijos, luego de que se mudara a Trapiche, en el distrito de Comas, tras ser desalojada del departamento donde vivía en Magdalena.

“Sí he visto lo de dalia, que está sola, que no tiene plata y tal... Para empezar, no me parece nada de malo que se haya ido a Comas, que agradezca que tengo un techo. En segundo lugar, mucha le dio la oportunidad a ella (de trabajar)”, comenzó diciendo la presentadora de Willax TV.

Como se recuerda, la expareja de John Kelvin confesó que sí le han ofrecido empleo en los últimos meses, pero que ella no pudo aceptar porque estaba mal. Recordemos que la casa donde vivía Dalia Durán en Magdalena fue costeada por las hijas de Andrés Hurtado, Jossety y Génnesis.

“Ponte a trabajar Dalia, ya te ayudó la gente...tienes dos manos, dos piernas, estás joven, aprovecha las oportunidades que te dio la vida, no hay que victimizarse, no ha que andar todo el día pidiendo, pidiendo y pidiendo”, comentó indignada, Gigi.

“Si quiere algo mejor, que trabaje (...) Seguir lloriqueando no se si sea la mejor forma”; agregó la conductora de televisión.

Rodrigo González estuvo de acuerdo con su compañera y comentó que “hay gente que se acostumbra a estirar la mano”.

“Y todavía se queja que está en Comas, ¿qué cosa quiere? ¿vivir en La Planicie? (...) Ya se te ayudó y ya la persona que te agredía está donde tiene que estar”; sostuvo ‘Peluchín’.

Gigi Mitre cuestiona a Dalia Duran

