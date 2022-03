El pasado 10 de marzo, Dalia Durán recibió donaciones de dinero en efectivo, víveres y también ofertas de trabajo durante un enlace EN VIVO al programa ‘América HOY’.

El programa consiguió que el restaurante ‘la Gran Concha’ le ofreciera a la expareja de John Kelvin un trabajo de anfitriona para los almuerzos musicales de los fines de semana. Sin embargo, la cubana, madre de cuatro menores hijos, no acudió al local.

El chef Manuel García, el popular ‘Osito’, reveló que la expareja del cumbiambero no fue a trabajar, luego de que Ethel Pozo y Brunella Horna le preguntaran por el primer día de trabajo de Dalia.

“No, no fue. Me dijo que iría el sábado de la otra semana, que empezaba la otra semana”, comentó. Ethel Pozo, Brunella, Christian Domínguez y Edson Dávila pusieron cara de decepción.

“¿No ha ido a trabajar?”; preguntó la hija de Gisela Valcárcel.

“Creo que iba a coordinar el tema de quien se quedaba con los niños”, agregó.

Por qué Dalia Durán no aceptó ofertas de trabajo

Dalia Durán se mudó a su nuevo hogar en Trapiche, en el distrito de Comas, con sus cuatro menores hijos, fruto de su relación con el cantante John Kelvin.

Aunque lamentó su situación económica, pues no puede mantener a los pequeños, reveló que sí tuvo ofertas de empleo. “¿Y por qué no has aceptado?”, preguntó Brunella Horna, a lo que la modelo cubana respondió: “he estado mal”. Ella indicó que sufrió de depresión en los últimos meses.

