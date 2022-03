¡Sin pelos en la lengua! Gigi Mitre no se calló nada y arremetió contra Andrea San Martín tras hacerse públicas las diversas denuncias que ha hecho en contra de Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija. Y es que la conductora le recordó a la modelo que lo único que debería de importarles sería su pequeña y su bienestar.

“Oigan a mí, de verdad, esto ya me parece broma, me parece tomadura de pelo. ¿Cuántas van? Miren todo lo que está haciendo, porque una denuncia, otra denuncia, cualquier cosa, denuncia... Igual de los dos lados, pero lo de Andrea no tiene nombre, o sea esa chica ya no tiene nada qué hacer que denunciar, denunciar”, comenzó diciendo la presentadora de ‘Amor y Fuego’.

Estas críticas fueron seguidas por su compañero, Rodrigo González, quien aseguró que uno de los dos tiene que dar su brazo a torcer para evitar prolongar más este problema, que a la única que perjudica es la pequeña Lara.

“¿Cuándo va a terminar esto? ¿Quién va a decir ‘ya basta’? Es como estás buscando las cosquillas de todo lo que haga, de todo lo que diga, de todo movimiento. Qué mal asesorada estás realmente, qué poca noción tienes de esto, y se ve que estás rodeada por personas que no quieren lo mejor para ti”, agregó ‘Peluchín’.

“¡Fatal¡ ¡Ponte a trabajar! Pobre niña, pobre niña de verdad... Para mí, ninguno quiere el bienestar de la niña, menos del entorno de Andrea, porque los dos quieren a la niña, qué gasto de energía”, expresó Gigi indignada.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO