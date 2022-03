La influencer Andrea San Martín volvió a denunciar a Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor. Esta vez, el programa Amor y fuego reveló que la ‘ojiverde’ ha realizado varias denuncias contra su expareja de las que la prensa no tenía conocimiento.

“A mí, de verdad, esto ya me parece broma, me parece tomadura de pelo, o sea, ¿cuántas denuncias en lo que va de los programas, que nos enteremos, cuántas van? Miren todo lo que está haciendo, o sea, por ellos no llegar a un acuerdo, no toman otros casos porque es una denuncia, otra denuncia (...) cualquier cosa, denuncia, de los dos lados, ah, pero lo de Andrea ya no tiene nombre, miren, o sea, esa chica no tiene otra cosa qué hacer más que denunciar, igual Juan Víctor, ojo”, señaló Gigi Mitre al ver la cantidad de denuncias que Andrea hizo contra Juan Víctor en los últimos meses.

Por su parte, Rodrigo González aseguró que Andrea San Martín estaba mal asesorada por su abogado: “Esas denuncias también son para ti porque esas denuncias son tu tiempo, el dinero que puede ser para tu hija, ¿cuándo va a terminar esto? ¿quién va a decir ya basta? Es como que están buscando las cosquillas de todo lo que haga, todo lo que diga, ya basta de verdad. Qué mal asesorada estás, realmente, qué poca noción tienes de este tipo de cosas y del manejo de esto, se ve que estás rodeada de personas que no quieren lo mejor para ti”.

“¿Saben qué se nota? Que lo que menos quieren es arreglar por el bienestar de la niña, lo único que quieren es jorobarse (...)”, comentó Gigi Mitre.“Fatal, ponte a trabajar”, le dijo a la ‘ojiverde’.

“Minando más un camino por donde tú también, junto a tu hija, vas a tener que regresar, no te olvides de eso”, advirtió Rodrigo González, quien lamentó que Andrea San Martín viva de denuncia en denuncia intentando demostrar que tiene la razón en este caso:

“Realmente triste ver que Andrea, cada vez que necesita reafirmar algo, reafirmar de que ella es mejor madre, de que Juan Víctor es lo peor y viceversa, porque los dos en este plan, cada uno en su extremo y cada uno con su bandera de lo que defiende, pero el camino que se están minando y lo difícil que va a ser regresar por ese mismo camino es... ¿quién paga esos abogados?”, expresó el conductor.

Su compañera lamentó la situación de la hija de Andrea y Juan Víctor: “Pobre niña, pobre niña (...) para mí, ninguno quiere el bienestar de la niña a estas alturas porque no puede ser, y nadie del entorno de Andrea, menos todavía”.

Fuente: Willax Televisión

