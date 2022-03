La influencer Andrea San Martín continúa con su enfrentamiento con Juan Víctor Sánchez, pues la tarde del jueves 10 de marzo volvió a denunciarlo, según confirmó el programa Amor y Fuego.

Ese mismo día, Andrea San Martín realizó una curiosa publicación en la que habría admitido, entre líneas, que no tiene la razón en este conflicto, pero aún así seguiría enfrentándose al padre de su hija para conseguir “paz”.

“Últimamente prefiero tener paz que razón”, se lee en una imagen publicada en Instagram Stories. Además, se observa un cartel con la frase “do not disturb (no molestar)”.

Foto: Instagram Andrea San Martín

¿Andrea San Martín perdió la razón?

La madre de Juan Víctor, Alicia Díaz, no se tardó en responder señalando que Andrea San Martín habría perdido la razón: “Aunque no tengas la razón... sin razón? O se perdió la razón? Getting nuts? (¿volviéndose loca?) Yo veo felicidad al 100% 1 1/2 hours to go”, señaló en Instagram Stories.

Y es que, como se conoce, Andrea San Martín lleva meses prohibiendo que su hija Lara tenga visitas con externamiento con su padre, Juan Víctor Sánchez, pese a que no hay ninguna resolución judicial que lo ordene.

Foto: Instagram @aliciadvm

