No cesan los ataques entre Juan Víctor Sánchez y la madre de su pequeña Lara, Andrea San Martín. Es que este jueves 10 de marzo, el empresario volvió a arremeter contra la “mamá influencer” por realizarse un peinado a su hija para ir al colegio.

A través de sus historias de Instagram, el extripulante de cabina expresó toda su indignación contra la “ojiverde” pues anteriormente ella le prohibió realizar peinados a sus pequeña con ganchitos y ligas.

“No saben cuánto gusto me da ver que a mi pequeña ya la peinan y le hacen peinados, después de que me pedían que no le haga peinados más que con vinchas o ganchitos, que no dañen su cabello. Incluso una señora cercana se quejaba que esas ligas le hacían daño. Quizá ya se dieron cuenta que no”, indicó en sus estados.

Foto: (Instagram/@juanvictors_).

“Agregando que también la visten mejor, qué gusto me da. Entendemos por donde viene el problema. Así se merece estar, como una princesa”, agregó.

Como se sabe, Andrea San Martin y Juan Víctor Sánchez se han declarado la guerra por la tenencia de la menor e incluso, el expiloto la denunció por violencia psicológica contra la niña. Sin embargo, esta demanda no procedió y actualmente continúa luchando para visitarla.

